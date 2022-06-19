بايدن يطالب "أوبك" وموردي النفط عبر العالم بزيادة الإنتاج

شفق نيوز / أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، يوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن طلب من جميع موردي النفط عبر العالم، بما في ذلك منظمة "أوبك"، زيادة الإنتاج.

وذكرت جرانهولم، أن "الرئيس الأمريكي، يركز على وضع حد للزيادات التضخمية إلى أقصى حد ممكن، ويريد تحقيق تعاف مطرد ومستقر، لاسيما بعد أن بلغ التضخم مستويات غير مقبولة، مردفة بالقول: "نرى أن الركود الاقتصادي ليس مسألة حتمية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أواخر شهر آذار الماضي، عن خطة بلاده لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية، وأنه وجه إداراته بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لمدة 6 أشهر.