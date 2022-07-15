بايدن: اتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بدول الخليج

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أنهت اتفاقا على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية.

وأكد بايدن، من جدة، أن الإدارة الأمريكية بحثت الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات.

وتابع أن السلطات السعودية وافقت على تمديد الهدنة في اليمن.

وتابع بايدن، أن الولايات المتحدة تتوقع زيادة في إنتاج النفط خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بايدن، إنه أجرى محادثات مهمة مع القادة في السعودية، لافتًا إلى أن السعوديين فتحوا الأجواء أمام جميع الناقلات.

وقال في كلمة من جدة، "انجزنا اتفاق تاريخي لتحويل نقطة ساخنة في قلب الحروب شرق الأوسط إلى منطقة سلام.