بانخفاض تجاوز 33%.. العراق ثاني أكثر المستوردين من إيران في 6 أشهر

شفق نيوز/ كشفت إدارة الجمارك الإيرانية، يوم الأحد، ان صادراتها مع الدول المطلة على الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية قاربت 14 مليار دولار.

وذكرت إدارة الجمارك في تقرير نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن إيران تداولت 23.68 مليون طن من البضائع بقيمة 13.96 مليار دولار مع العراق والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية، خلال الفترة من 21 آذار/ مارس الماضي ولغاية 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 16.76% و 0.54% من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي على التوالي.

وكانت الإمارات الشريك التجاري الأول لإيران من بين الدول المذكورة، حيث بلغت صادراتها قيمتها 10.92 ملايين طن بقيمة 10.31 مليارات دولار، مسجلة نموًا سنويًا في الوزن والقيمة بنسبة 84.5% و8.06% على التوالي.

وجاء العراق ثانياً بـ9.93 ملايين طن بانخفاض بلغ 33.33% بقيمة 3.47 مليارات دولار بانخفاض 19.98%، والكويت ثالثاً بـ2.35 مليون طن بزيادة 93.27% بقيمة 87.03 مليون دولار بزيادة 21.17%.

وبلغت صادرات إيران إلى الدول الست 18.41 مليون طن بقيمة 6.64 مليارات دولار خلال الفترة المذكورة، مسجلة انخفاضًا في الوزن بنسبة 14.44%، ولكن نموًا في القيمة بنسبة 6.72% على أساس سنوي.

وكانت وجهة التصدير الرئيسية هي العراق بـ 9.86 ملايين طن بانخفاض 28.95% بقيمة 3.38 مليارات دولار بانخفاض 11.92%، تلته الإمارات بـ5.72 ملايين طن بانخفاض 1.6% بقيمة 3.11 مليارات دولار بزيادة 38.72%، والكويت بـ2.35 مليون. طن بزيادة 93.72% بقيمة 81.95 مليون دولار بزيادة قدرها 26.4%.

وبلغت الواردات 5.27 ملايين طن بقيمة 7.32 مليارات دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.95% و6.33% في الوزن والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي.

وتصدرت الإمارات قائمة المصدرين إلى إيران بين دول الخليج بـ5.2 ملايين طن بانخفاض 12.11% بقيمة 7.2 مليارات دولار بانخفاض 1.35%، يليها العراق بـ65.454 طن بانخفاض 93.51% بقيمة 90.05 مليون دولار بانخفاض 81.96%، ثم قطر بـ3.023 طن بزيادة 96.48% بقيمة 20.5 مليون دولار بزيادة 248.1%.

وتداولت إيران 60.87 مليون طن من البضائع بقيمة 31.9 مليار دولار مع الدول المطلة على الخليج في السنة المالية 2021-2022، ارتفاعًا من 22.36 مليار دولار في العام السابق.

وبلغ إجمالي الصادرات 45.43 مليون طن بقيمة 14.15 مليار دولار بينما استقرت الواردات عند 15.43 مليون طن بقيمة 17.76 مليار دولار.