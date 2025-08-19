بالأرقام.. 10.5 مليون مواطن عراقي يكبدون الدولة 8 تريليونات دينار شهرياً

شفق نيوز- بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من 10 ملايين مواطن يتقاضى راتباً شهرياً من الدولة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية تؤمن شهريا 8 تريليونات دينار كرواتب للموظفين والمتقاعدين َوالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية".

وأضاف الكاظمي، أن "عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة بلغ أكثر من 4.2 مليون موظف، فيما عدد المتقاعدين أكثر من 3 ملايين متقاعد، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية يتجاوز 3 ملايين شخص".

وأوضح أن العدد الكلي يصل 10.5 مليون مستفيد يتقاضون رواتبهم من الدولة، ورواتب هذه الفئات الثلاثة مؤمنه بالكامل لنهاية العام الحالي، حيث تبلغ إيرادات النفط المحققة أكثر من 6 مليارات دولار شهرياً".