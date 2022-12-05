بالأرقام.. موازنة 2023 قبل إرسالها إلى البرلمان: هذه قيمة العجز

شفق نيوز / كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، عن آخر تطورات مشروع قانون الموازنة الاتحادية، التي ماتزال في أروقة مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لغرض إرساله إلى مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء".

وأضاف الكاظمي، أن "المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة أصبح 140 تريليون دينار"، لافتاً إلى أن "العجز المالي المتوقع في الموازنة بلغ 20 تريليون دينار".

وأوضح، أن "سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60-65 دولاراً"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية ستطرح قانون الموازنة على مجلس الوزراء، لإقراره خلال الأيام القادمة".