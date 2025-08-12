بالأرقام.. ما حجم إنتاج الكهرباء في كركوك وأسباب تزايد الانقطاع؟

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء بكركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن حجم إنتاج محطات الطاقة في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن محطة "تازة" تنتج نحو 515 ميغاواط، بينما تنتج محطة "دبس" نحو 250 ميغاواط، في حين يبلغ إنتاج محطة "ملا عبد الله" 150 ميغاواط.

وأضاف المصدر أن توجيهات عليا صدرت لمديرية الإنتاج بتعزيز التجهيز لعدد من المحافظات الجنوبية، عقب الانطفاء التام الذي حدث أمس الاثنين.

وتابع أن "تعزيز تجهيز المحافظات الجنوبية ساهمت بزيادة الانقطاع وقلة تجهيز المواطنين".

ويأتي هذا الإنتاج في إطار الجهود المستمرة لتأمين الطاقة الكهربائية لسكان كركوك وتعزيز استقرار التيار في المناطق المختلفة.

وتعرضت مناطق عدة في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، إلى انقطاع التيار الكهربائي، بسبب حفر أحد المواطنين بئر مياه ما تسبب بقطع المغذيات الرئيسية.

وقال مسؤول إعلام مديرية توزيع كهرباء كركوك غسان الرضواني، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادرنا باشرت فور تلقي البلاغات بإصلاح الخلل الفني الحاصل في عدد من خطوط التوزيع، وتمت إعادة جزء كبير من الخدمة، فيما تستمر الجهود لإعادة التيار بالكامل خلال الساعات المقبلة".

من جانبه، بين صباح عباس، وهو أحد سكان الحي، لوكالة شفق نيوز، أن "انقطاع الكهرباء تكرر بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ما تسبب بإرباك كبير للأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع أن "ملاكات توزيع كهرباء كركوك، باشرت بأعمال تصليح مغذيات (خضراء 1 و2) و(شموع 1 و2) المتضررة نتيجة قيام أحد المواطنين بحفر بئر باستخدام حفارة برينية لولبية فوق مسار المغذيات ذات الضغط 33 ك.ف، ما تسبب بحدوث عارض كهربائي على المغذيات في شارع سايدين بحي الواسطي قرب صيدلية الفجر".

وتزامن هذا العارض، بعد يوم واحد من تعرض العراق إلى إطفاء تام لشبكة الكهرباء الوطنية، شمل معظم المحافظات، نتيجة خروج عدد من وحدات الإنتاج عن العمل بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء قبل أن تباشر وزارة الكهرباء بإعادة تشغيل المحطات تدريجياً.