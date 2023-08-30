بالأرقام .. شركة متخصصة تؤشر انخفاض مبيعات السيارات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة Focus2Move المتخصصة بتقديم البيانات عن أسواق السيارات، يوم الأربعاء، أن شراء السيارات في العراق انخفض في النصف الأول من العام الحالي 2023، مبينة ان شركة "تويوتا" احتلت المرتبة الاولى في حصة السوق من حيث المبيعات.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالانخفاض للشهر الخامس على التوالي بانخفاض نسبته 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وبينت أنه "تم بيع 7403 سيارات في شهر حزيران وحده، لتصل مبيعات العام الحالي للنصف الاول لغاية عند 40 ألفاً و973 سيارة بانخفاض بلغ نسبته 7.1% عن نفس الفترة من العام 2022".

وأشارت إلى أنه "من ناحية العلامة التجارية، اعلنت (تويوتا) عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 6% في النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت مبيعاتها 10266 سيارة، تليها شركة (كيا ) بالمركز الثاني حيث بلغت مبيعاتها 9356 سيارة بانخفاض بلغ 36.4%، وجاءت (هيونداي) في المركز الثالث مع بيع 4765 سيارة بزيادة 85% عن نفس الفترة من العام الماضي، تليها( MG ) في المركز الرابع بمبيعات 3695 سيارة، ومن ثم جاءت( شيري) خامسا بمبيعات 2434 سيارة، وجاءت( شيفروليه) سادسا بـ 2044 سيارة، ومن ثم جاءت ( سوزوكي) بالمركز السابع بمبيعات 1702 سيارة".

وتابعت ان سيارة( شانجان) احتلت المركز الثامن مع 1254 سيارة، تليها (هافال) بالمركز التاسع مع 907 سيارات، وجاءت سيارة (وجريت وول) بالمركز العاشر مع مبيعات 697 سيارة".

وأوضحت الشركة أن "مبيعات السيارات ارتفعت في العام 2022 بنسبة 26% الى 107.990 آلاف سيارة وهو اعلى مستوى من الحجم السنوي في السنوات الثماني الماضية".