بالأرقام.. تباين أسعار الذهب بين بغداد وأربيل مع "انتعاش" الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان تزامناً مع صعود أسعار الدولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.030 مليون دينار، وسعر الشراء 1.026مليون، فيما سجلت يوم السبت البيع 1.024 مليون دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 996 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.030 و 1.040 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين مليون ألف دينار 1.010 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا ،حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.079 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.030 مليون، و عيار 18 سعر بيع 883 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.