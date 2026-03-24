بالأرقام.. العراق يستورد مواد غذائية من أمريكا بـ140 مليون دولار في 2025

شفق نيوز/ بغداد - واشنطن

كشفت بيانات رسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الواردات العراقية من المنتجات الغذائية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة، لتتجاوز حاجز 140 مليون دولار خلال عام 2025.

طفرة في استيراد "فول الصويا"

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدر "فول الصويا" قائمة الصادرات الأمريكية إلى العراق، حيث بلغت كمياته 279,231 طناً مترياً، بقيمة مالية وصلت إلى 125.09 مليون دولار.

وتشير الإحصائيات إلى قفزة نوعية في هذا القطاع، إذ كان متوسط قيمة استيراد فول الصويا على مدار السنوات العشر الماضية لا يتجاوز 24.82 مليون دولار، ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب المحلي العراقي.

التوابل والمنتجات الغذائية

وفي سياق المواد الغذائية المتنوعة، أظهرت البيانات أن العراق استورد "توابل وصلصات" أمريكية بقيمة 16.27 مليون دولار، وبكميات إجمالية بلغت 6,566 أطنان.

مؤشرات العلاقات التجارية

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن استمرار تدفق هذه المنتجات الزراعية نحو الأسواق العراقية خلال السنوات الأخيرة، يترجم عمق العلاقة التجارية المتنامية بين بغداد وواشنطن في القطاعين الغذائي والزراعي، وتعزيز الاعتماد المتبادل في تأمين السلع الأساسية.