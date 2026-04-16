بالأرقام .. العراق ضمن لائحة الدول العربية الأكثر استقراراً بمعدل التضخم في 2026

كشفت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026، يوم الخميس، عن تباين واضح في معدلات التضخم بين الدول العربية، حيث حافظ العراق على مستوى معتدل بلغ نحو 3%، ما يضعه ضمن الدول الأكثر استقراراً نسبياً في المنطقة.

وأشار تقرير صادر عن النقد الدولي إلى تصدّر السودان القائمة بفارق كبير، مع تسجيل تضخم مرتفع جداً وصل إلى 74.1%، تلتها مصر بنسبة 13.2%، وتونس عند 6.5%، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية في هذه الدول.

في المقابل، جاءت موريتانيا بنسبة 4.1%، وقطر عند 3.9%، بينما حلّ العراق في مرتبة وسطى تعكس توازناً نسبياً في حركة الأسعار.

وسجلت بقية الدول العربية معدلات منخفضة، شملت الجزائر (2.9%)، الكويت (2.8%)، الإمارات (2.5%)، والبحرين (2.4%)، إضافة إلى السعودية والأردن (2.3%).

في حين سجّلت عُمان نسبة 1.7%، والمغرب أدنى معدل تضخم عربي عند 1.3%.

وتعكس الأرقام فجوة واضحة بين الدول العربية، إذ تعاني بعضها من تضخم مرتفع يضغط على المعيشة، بينما تحافظ دول أخرى – من بينها العراق – على استقرار نسبي، ما يعزز فرص التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.