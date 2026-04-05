بالأرقام.. العراق ضمن أكبر 5 اقتصادات عربية في 2026

حلّ العراق في مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2026، وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية، مستنداً إلى أحدث بيانات صندوق النقد الدولي (IMF).

وجاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً، مسجلاً نحو 739.1 مليار دولار، ما يعكس نمواً ملحوظاً في قدراته الاقتصادية ومكانته بين دول المنطقة.

وتصدّرت السعودية القائمة بحجم اقتصاد بلغ 2.84 تريليون دولار، تلتها مصر بـ 2.53 تريليون دولار، ثم الإمارات بنحو تريليون دولار، والجزائر بـ 915.8 مليار دولار.

وفي المراتب التي تلت العراق، جاء المغرب بحجم اقتصاد بلغ 457.5 مليار دولار، وقطر بـ 410.6 مليار دولار، تلتها الكويت بـ 285.9 مليار دولار، وعُمان بـ 245.9 مليار دولار، وتونس بـ 193.6 مليار دولار.

كما سجل الأردن 138 مليار دولار، والسودان 135.9 مليار دولار، وليبيا 132.8 مليار دولار، والبحرين 118.1 مليار دولار، وحلّ اليمن في نهاية القائمة بـ 71.2 مليار دولار.

يُذكر أن مؤشر تعادل القوة الشرائية يُعد مقياساً استراتيجياً يعكس القدرة الفعلية للاقتصاد على شراء السلع والخدمات محلياً، بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف العالمية.