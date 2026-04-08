بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة في العراق خلال 2025

شفق نيوز- برلين

أظهرت إحصائية أجرتها شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين عالمياً، أن معدل البطالة في العراق سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال العام 2025.

وذكرت الشركة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن معدل البطالة في العراق ارتفع في العام 2025 ليبلغ 15.49%، مقارنة بـ15.28% في العام 2024، ما يعكس استمرار الضغوط في سوق العمل رغم التحسن المحدود.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 6.85 نقاط مئوية خلال الفترة الممتدة من عام 1991 إلى 2025، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن ثابتاً، بل اتسم بتقلبات واضحة صعوداً وهبوطاً على مدى السنوات.

وأشارت إلى أن عام 2016 شهد أعلى مستويات البطالة، إذ بلغ المعدل حينها 16.17%، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية أثرت بشكل مباشر على فرص العمل والنشاط الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الأرقام تُظهر أن سوق العمل في العراق ما يزال يواجه تحديات هيكلية، تتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق لتعزيز التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة.