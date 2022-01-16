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بالوثيقة.. هيئة المستشارين تُلزم وزارتي الصناعة والزراعة بفتح الاستيراد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-16T11:59:39+0000
بالوثيقة.. هيئة المستشارين تُلزم وزارتي الصناعة والزراعة بفتح الاستيراد

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة بغداد يوم الاحد، انها تسلمت كتاب من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء يلزم وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة بفتح الاستيراد التي سبق وأن تم منعها.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الغرفة تسلمت كتاب من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب الغرفة في 23 كانون الأول عام 2021 والذي أكد فيه مستشار الشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي أنه يؤيد ما جاء في كتاب الغرفة".

واضاف ان العنبكي أشار خلال الكتاب إلى أن "مع انتهاء السنة المالية وانتهاء العمل بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي وردت بها منع الاستيراد للسلع التي يكتفي منها ذاتيا فإنه لا ينبغي استمرار الوزارتين (الصناعة والمعادن والزراعة) بإجراءاتهم ذاتها المتعلقة بمنع استيراد السلع المذكورة".

وتابع أنه "لابد من التوقف عن ذلك وفتح الاستيراد دون قيد او شرط والتوجيه بعدم اللجوء إليه مستقبلا لأضراره الكبير وخلقه بيئة احتكارية". 

وكانت وزارتا الصناعة والزراعة قد منعت خلال عام 2021 استيراد بعض السلع من الخارج التي يكتفي منها ذاتيا لتشجيع المنتج المحلي.

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