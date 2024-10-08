بالمرتبة 29 من أصل 100 دولة.. العراق يرفع حيازته من الذهب إلى أكثر من 152 طناً

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الثلاثاء، ان العراق رفع حيازته من الذهب إلى أكثر من 152 طنا.

ووفقا لأحدث جدول نشره المجلس في شهر أيلول، لعام 2024 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق احتل المرتبة 29 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب"، مبينا ان "العراق احتل المرتبة الثالثة عربيا بعد كل من السعودية ولبنان".

واضاف ان "العراق رفع حيازته من الذهب الى 152.6 طنا بعد أن كانت حيازته من الذهب 148.3 طنا، وهي تمثل 11% من باقي احتياطاته الأخرى".

كما اشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الامريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.351.5 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.814 ألف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك 1.5 طن".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.