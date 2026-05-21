بالقرب من 154 ألفاً.. سعر الصرف يستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز / بغداد - أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل، عند إغلاق التداولات تزامناً مع حلول عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى استقرار الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,000 دينار.

وفي أربيل، حافظت أسعار الدولار على استقرارها أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,400 دينار.