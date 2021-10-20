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بالصور.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي الزراعي الثاني في السليمانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T10:03:38+0000
بالصور.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي الزراعي الثاني في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت صباح يوم الأربعاء فعاليات المعرض الدولي الزراعي الثاني في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وانطلق المعرض بحضور وزيرة الزراعة في حكومة الاقليم بيكرد طالباني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين فضل عن عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية و المحلية.

ويقام المعرض الدولي الزراعي الثاني بإشراف وزارة الزراعة وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، وبمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية و المحلية، وتم عرض منتجات زراعية وغذائية متنوعة. 

وقالت الوزيرة طالباني، خلال مراسم انطلاق المعرض، إن "افتتاح المعرض بهذا الحجم الكبير من المشاركة العالمية يعد إنجازا مهما للاقليم، إضافة إلى أهميته القصوى في هذا الوقت".

وأضافت أن "المعرض سيفسح المجال أكثر للتباحث مع الشركات الأجنبية حول التبادل التجاري بينها وبين الاقليم وكذلك فسح المجال أمام المنتج المحلية ليأخذ طريقة نحو السوق العالمية". 

وأشارت طالباني إلى "ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي من خلال فتح المصانع ودعم قطاع الزراعة والصناعة ليستطيع المنتج المحلي منافسة المنتجات الأجنبية داخل وخارج الاقليم". 

ويستمر المعرض لعدة ايام وأقيم على أرض معرض السليمانية الدولي في منطقة طاسلوجه.

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