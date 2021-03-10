بالصور.. الأنبار تعيد الحياة لأراضٍ زراعية بالصحراء

شفق نيوز/ أفاد مدير زراعة محافظة الانبار غربي العراق، مثنى الهيتي، يوم الأربعاء، بالمباشرة منذ نحو أسبوع بالعمل على إعادة إصلاح الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية والتي تعرضت للتدمير والإهمال إبان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.

وقال الهيتي لوكالة شفق نيوز، إن "العمل على تأهيل الواحات الصحراوية انطلق من قضاء حديثة غربي الانبار، وذلك من قبل وزارة الزراعة، وبدعم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة undp".

وأوضح أن "المشروع سيساهم في تشغيل الأيادي العاطلة عن العمل أيضا؛ إذ يعمل فيه مجموعة من الشباب والشابات من سكان حديثه"، مشيرا إلى "التركيز على مشاركة المرأة في الأعمال، وهو ما سيسهم بإعالة اكثر من 100 عائلة من سكان حديثة".

وأضاف الهيتي، أنه "سيتم تأهيل الخط الناقل للمياه بمسافة تبلغ اكثر من 5000 متر، فضلا عن تجهيز محطة لضخ المياه من نهر الفرات إلى الواحات".

وأردف بأن "المشروع يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويعد من أهم المشاريع الزراعية التي نفذت في الانبار، خصوصا وأنه سيسهم بتقليل المساحات الصحراوية الشاسعة في المحافظة".

ولفت الهيتي إلى أن "هناك مشاريع ستنطلق في مناطق متفرقة بهدف مكافحة التصحر في المحافظة".