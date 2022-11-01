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بالشراكة مع رابطة المصارف وأمريكا .. إطلاق مشروع تفعيل برامج الإقراض في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-01T07:50:55+0000
بالشراكة مع رابطة المصارف وأمريكا .. إطلاق مشروع تفعيل برامج الإقراض في العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، إطلاق مشروع تفعيل برامج الإقراض في العراق بشراكة بين رابطة المصارف العراقية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر افتتحه محافظ البنك المركزي ، مصطفى غالب مخيف ، وأكد فيه سعيه الدائم ؛ من أجل تذليل العقبات أمام المقترضين الساعين لإطلاق مشاريعهم التنموية في المجتمع العراقي.

وقال مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف الدهان، إن هذا المشروع يهدف إلى بناء قطاع قوي للأعمال الناشئة والريادية تسهم في إعادة بناء النسيج الاقتصادي للعراق وخلق فرص عمل مستدامة.

من جانبه قدم مدير منصة تمويل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، شامل عبد الباري، شرحا عن برنامج التمويل الإلكتروني في العديد من قطاعات الصناعة ، والزراعة ، والتجارة الحرفية ، والطاقة النظيفة ، والإسكان ، مؤكدا سعي الأمانة العامة إلى إيجاد حلول للعقبات أمام المشروع الذي يُنفذ بملاكات عراقية.

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