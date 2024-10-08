بالرغم من انخفاضه عالميا .. ارتفاع أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، اليوم الثلاثاء، برغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 52 سنتا، ليصل الى 73 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 72 سنتا ليصل الى 76.20 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الاثنين وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط ربما يكون على شفا حرب في المنطقة.