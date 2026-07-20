بالربع الثاني لـ2026.. الصين تصدّر بضائع للعراق بقيمة 3.2 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية، والمستندة إلى إحصاءات الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن قيمة صادرات الصين إلى العراق بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تراجعت الصادرات الصينية إلى العراق بمقدار مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، عندما بلغت 4.2 مليار دولار، مسجلة انخفاضًا نسبته 23.8% .

ووفق البيانات، جاءت أجهزة تكييف الهواء وأجزاؤها في صدارة الصادرات الصينية إلى العراق بقيمة 159 مليون دولار، تلتها السيارات والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص بقيمة 116 مليون دولار.

وحلت قطع غيار السيارات والمركبات في المرتبة الثالثة بقيمة 78 مليون دولار، تلتها الأحذية ذات النعال المطاطية أو البلاستيكية بقيمة 75 مليون دولار، ثم الإطارات الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط بقيمة 75 مليون دولار.

وأظهرت الإحصاءات، أن وحدات الإضاءة وتجهيزاتها جاءت سادسة بقيمة 65 مليون دولار، تلتها أجهزة أشباه الموصلات ومكونات LED والخلايا الكهروضوئية بقيمة 60 مليون دولار.

كما شملت أبرز الصادرات الصينية إلى العراق الملابس النسائية المحبوكة أو المصنوعة بالكروشيه بقيمة 52 مليون دولار، والأثاث وأجزاؤه بقيمة 52 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الآلات والأجهزة الميكانيكية ذات الوظائف الفردية نحو 48 مليون دولار خلال الفترة نفسها.