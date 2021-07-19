بالجدول كميات الأساس الجديدة للعراق لإنتاج النفط الخام ودول أوبك+

شفق نيوز/ اختتم الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، الذي عقد عبر الفيديو، يوم الأحد 18 يوليو 2021.

وقرر تحالف أوبك+، خلال اجتماعه الوزاري تعديل كميات الأساس الحالية الدول الأعضاء، بدءًا من الأول من مايو/أيار 2022.

ويشير الجدول إلى أنه تم رفع كميات الأساس الجديدة للعراق من النفط الخام بمقدار 150 الف برميل يوميا ليصل الى 4.803 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.653 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار عام 2022.

كما ارتفعت كمية الأساس الخاصة بالسعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 11.5 مليون برميل يوميًا لكل منهما.

وحسب الاتفاق فإن كمية الأساس الخاصة بالإمارات ارتفعت لتصل 3.5 مليون برميل يوميًا بزيادة 332 ألف برميل يوميا، وايضا تم رفع كمية الأساس للكويت بمقدار 150 الف برميل يوميا لتصل الى 2.959 مليون برميل يوميا.

كان تحالف أوبك+ قد اتفق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، بدءًا من أغسطس/آب 2021، حتى التخلص التدريجي من التخفيضات المقررة -التي تبلغ في الإجمالي 5.8 مليون برميل يوميًا-.

كما توصل إلى تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين (أبريل/نيسان 2020)، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

جاء هذا الاتفاق عقب تأجيل الاجتماع الوزاري عدّة مرات، ثم إلغائه في مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، بسبب اعتراض الإمارات على تمديد اتفاقية التخفيضات الحالية، دون تغيير شهر الأساس الخاص بها.

ورحب الاجتماع بالأداء الإيجابي للدول المشاركة في إعلان التعاون. بلغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج 113٪ في يونيو (بما في ذلك المكسيك)، مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل البلدان المشاركة.