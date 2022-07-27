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بالتفاصيل.. قيمة وموعد إنجاز مشروع أنباري وضع الكاظمي حجر أساس له

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-27T12:04:45+0000
بالتفاصيل.. قيمة وموعد إنجاز مشروع أنباري وضع الكاظمي حجر أساس له

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية الفرات في محافظة الأنبار، رائد عيادة، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة بسعة 1640 ميغاواط، الذي وضع حجر أساسه من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان الكاظمي، قد أكد خلال زيارته إلى محافظة الأنبار، ووضعه حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار (الدورة المركبة)، دعمه لجهود وزارة الكهرباء ومشاريع تحسين مستوى الطاقة في عموم البلاد، فيما أشاد بدور الوزارة "البارز" خلال الفترة الحرجة الماضية، من خلال تأهيل الكثير من المشاريع.

وقال مدير ناحية الفرات رائد عيادة، لوكالة شفق نيوز، إن "كلفة المشروع، تبلغ مليار وخمسين مليون دولار، ونسبة الإنجاز بها وصلت لـ55%، كون النسبة تحسب على القيمة المادية في العقد".

وأضاف عيادة، أن "المواد التي من شأنها انجاز المحطة موجودة في محافظة البصرة منذ سنة 2014 وسيتم وصولها الى الموقع قريبا"، مشيراً إلى أن "المباشرة بإنشاء المحطة تمت قبل سيطرة داعش على المحافظة عام 2013، وتوقف الشركة الصينية العاملة على انجازها عن العمل بسبب سوء الأوضاع الأمنية آنذاك".

وأكد أن "الشركة ذاتها عاودت الان الى العمل وبدأت بأعمال البنى التحتية للمحطة والمتألفة من سياج أمني وتأهيل موقع الشركة للبت بالعمل"، مردفاً بالقول: "بسبب ضيق وقت زيارة الكاظمي للناحية، لم يتسن لنا تقديم طلباتنا إليه، إلا أن النائب السابق الشيخ غازي الكعود، تقدم بكتاب رسمي يتضمن مطالب الناحية وسكانها الى رئيس الوزراء".

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