بالتعاون مع دول بينها بريطانيا .. إفتتاح مشروعين لإنتاج المقاييس الذكية في العراق

شفق نيوز/ جرت في الأردن مراسم حفل إفتتـاح مشروعيـن بشركـة ديالـى العامـة لإنتـاج المقاييس الذكيـة بتعاون عراقـي سعـودي أردنـي بريطانـي، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة والمعان العراقية في بيان اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه "نيابـةً عن وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ، شاركَ المُستشار العلمي للوزارة عمـار عبـد الله حمـد ، في الإحتفالية المُقامة في منزل السفيرة البريطانية في الأردن والخاصة بإفتتاح مشروعين لإنتاج المقاييس الذكية في شركة ديالى العامة التابعة للوزارة بطاقة إنتاجية ( ٢٠٠ ) ألف مقياس ذكي و ( ١٠٠ ) ألف مقياس إلكتروني سنوياً وبتعاون صناعي مع مصنع الإلكترونيات في شركة الأساسية للإلكترونيات السعودية وشركة ( Kigg ) البريطانية والشركة الأردنية البريطانية للصناعات الكهربائية وبحضور عدد كبير من السُفراء ووكلاء الوزارات ورجال الأعمال من العراق والسعودية والأردن وبريطانيا".

ونقل البيان عن المُستشار تأكيده في كلمته خِلال الإحتفالية على دعم وزارة الصناعة والمعادن العراقية للمشاريع الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا مُتقدمة وسعيها لإستقطاب هذهِ المشاريع وتنفيذها في العراق وإستعداد الوزارة لتقديم كُلّ التسهيلات لإنجاح عمل هذهِ المشاريع ، مُشيراً إلى أنَّ هذا الإنجاز يُمثل باكورة أسُس التعاون والعمل المُشترك من أجل بناء صناعة عراقية بتكنولوجيا مُتطـورة .

هـذا وتخلل الإحتفالية توقيع بروتوكول تعاون من قِبل مُدير عام شركة ديالى العامة وشركة الأساسية للإلكترونيات السعودية والشركة الأردنية البريطانية لتحقيق التكامُل الصناعي ودعم الإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثـة، وفقا للبيان.