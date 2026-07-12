بالتزامن مع هبوط الدولار.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في بغداد وأربيل

شفق نيوز / بغداد - أربيل

واصلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأحد، تراجعها في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان، بالتزامن مع استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 880 ألف دينار، وسعر الشراء 876 ألفاً، بعد أن سجلت يوم الخميس الماضي 884 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 850 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 846 ألفاً.

وفي محال الصاغة بالأسواق المحلية، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 880 ألفاً و890 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسواق الصاغة انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع المثقال لعيار 24 نحو 920 ألف دينار، وعيار 21 نحو 815 ألف دينار، وعيار 18 نحو 700 ألف دينار.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع هبوط أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في بورصات بغداد وأربيل، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 153.300 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس السبت 153.750 ديناراً.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.