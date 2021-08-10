بالتزامن مع موجة حر شديدة.. الكهرباء العراقية تكشف انخفاضاً بتجهيز الطاقة بعد قرار إيراني

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، أن إيران خفضت تصدير الغاز الى العراق الخاص بتشغيل المحطات الكهربائية، مبينة ان العراق لم يستورد الطاقة الكهربائية من إيران منذ ثلاثة أشهر عبر خطوطها الناقلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول موجة حر شديدة إلى العراق الأسبوع المقبل تتجاوز الـ51 درجة مئوية، بحسب ما توقعه المنبئ الجوي، أحمد التميمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز ان "إيران خفضت يوم أمس تصدير الغاز الى العراق الى 22 مليون متر مكعب باليوم للمنطقة الوسطى وخمسة ملايين متر مكعب باليوم الى المنطقة الجنوبية بعد أن كان العراق يستورد منها 47 مليون متر مكعب باليوم منها 30 مليون متر مكعب باليوم للمنطقة الوسطى و17 مليون متر مكعب للمنطقة الجنوبية".

واضاف ان "قيام ايران بخفض تصديرها لهذه الكميات من الغاز للعراق أسبابه مجهولة، وتقوم الوزارة حاليا بمتابعة الأمر مع الجانب الايراني ومع السفارة الايرانية ببغداد"، مؤكدا ان "خفض الصادرات من الغاز قد أثر على معدلات إنتاج الكهرباء في العراق وانعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".

واشار موسى الى ان "العراق لم يستورد أي طاقة كهربائية من الجانب الإيراني منذ ثلاثة اشهر وان جميع الخطوط الايرانية متوقفة والكلام عن منتج وطني من الكهرباء فقط".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الايرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق، لسد احتياجات البلاد داخليا، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.