بالتزامن مع إغلاق البورصة.. الدولار يتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 149300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149550 ديناراً لكل 100دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.