بالتزامن مع تراجع الدولار .. انخفاض طفيف بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان بشكل طفيف ، اليوم الخميس ، (28 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 439 الف دينار، وسعر الشراء 435 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند409 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء405 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 آلاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 512 ألف دينار ، وعيار 22 بيع 472 ألف دينار، وعيار 21 بيع 452 ألف دينار، وعيار 18 بيع 392 ألف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

و انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار امس الاربعاء 152750 دينارا مقابل 100 دولار.