بالتزامن مع انخفاض الدولار.. هبوط بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (19 تشرين الثاني 2023).

وانخفضت اسعار الدولار اليوم الاحد، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان عند افتتاح البورصتين الرئيسيتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 436 الف دينار، وسعر الشراء 432 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 406 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 402 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 410 الفاً و420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 508 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، وعيار 18 بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.