بالتزامن مع انخفاض الدولار.. تراجع بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (30 تموز 2023)، وخبير اقتصادي يبين السبب.

وافتتحت الاسواق العراقية صباح اليوم على انخفاض في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 420 الف دينار، وسعر الشراء 416 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 428 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 390 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 386 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الاف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف دينار و410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 385 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار وعيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "انخفاض اسعار الذهب بالرغم من ارتفاع اونصة الذهب بالقرب من 2000 دولار للأونصة يعود الى انخفاض اسعار الدولار محليا (ستة أرقام) ووصوله 15000 للدولار الواحد".

واضاف ان "الذهب يتم احتسابه وفقا لأونصة الذهب عالميا وسعر الدولار محليا ".