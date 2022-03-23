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بالتزامن مع انخفاضه عالميا .. أسعار الذهب تتراجع في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T09:25:55+0000
بالتزامن مع انخفاضه عالميا .. أسعار الذهب تتراجع في العراق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاربعاء (23 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 393 الف دينار، وسعر الشراء 389 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 396 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و 405 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وانخفضت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء، مع الدعوات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم مما ألقت بثقلها على معنويات السوق.

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