بالتزامن مع الدولار. انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 424 الف دينار، وسعر الشراء 420 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 394 الف دينار، وبلغ سعر الشراء390 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 425 الف دينار و435 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 395 الفاً و 405 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وعيار 21 بيع 440 الف دينار، وعيار 18 بيع 380 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

وصباح اليوم، شهدت اسعار الدولار صرف انخفاضا، إزاء الدينار العراقي في أسواق بغداد وكوردستان.