بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. محطات كهربائية في البصرة تخرج عن الخدمة

شفق نيوز / أفاد مصدر في وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، بخروج محطات كهرباء في محافظة البصرة عن العمل بالتزامن مع الارتفاع الواضح والملموس في درجات الحرارة.
وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "محطات كهرباء في محافظة البصرة خرجت عن العمل بسبب عطل طارئ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالية في المحافظة".
وتابع المصدر؛ أن جميع خطوط 400 خرجت عن الخدمة وهي كل من " الرميلة الغازية - الرميلة استثمارية، والرميلة الغازية - خور، وخط خور - بصرة 400، وكذلك بصرة 400 - نجيبية الغازية، وخط بصرة 400 - شط البصرة".
وأضاف المصدر أن "الفرق المختصة تعمل حالياً على تشخيص العطل بهدف الإسراع بصيانته".
وتتجدد مع بداية كل صيف معاناة العراقيين بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة على توفيرها بشكل مستمر.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.