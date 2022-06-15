بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. محطات كهربائية في البصرة تخرج عن الخدمة

شفق نيوز / أفاد مصدر في وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، بخروج محطات كهرباء في محافظة البصرة عن العمل بالتزامن مع الارتفاع الواضح والملموس في درجات الحرارة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "محطات كهرباء في محافظة البصرة خرجت عن العمل بسبب عطل طارئ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالية في المحافظة".

وتابع المصدر؛ أن جميع خطوط 400 خرجت عن الخدمة وهي كل من " الرميلة الغازية - الرميلة استثمارية، والرميلة الغازية - خور، وخط خور - بصرة 400، وكذلك بصرة 400 - نجيبية الغازية، وخط بصرة 400 - شط البصرة".

وأضاف المصدر أن "الفرق المختصة تعمل حالياً على تشخيص العطل بهدف الإسراع بصيانته".

وتتجدد مع بداية كل صيف معاناة العراقيين بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة على توفيرها بشكل مستمر.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.