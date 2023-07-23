بالتزامن مع ارتفاع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (23 تموز 2023).

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان متخطية عتبة الـ152 ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 413 الف دينار، وسعر الشراء 409 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 410 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفع ايضا عند 383 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 379 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الاف دينار و430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار وعيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.