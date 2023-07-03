بالتزامن مع ارتفاع الدولار.. انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية يوم الاثنين، بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم في اسواق العاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 391 الف دينار، وسعر الشراء 387 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاحد 395 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفضت ايضا عند 361 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 357 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 405 آلاف دينار وعيار 18 بيع 345 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.