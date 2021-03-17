بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.. خاما البصرة الخفيف والثقيل ينخفضان

شفق نيوز/ سجل خاما البصرة الخفيف والثقيل انخفاضاً، يوم الأربعاء، لليوم الثاني تواليا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.23 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.86%عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 64.98 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 2.14%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.23 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 67.25 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 66.59 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 66.59 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.34 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 68.66 دولارا، وخام غرب تكساس الى 65.21 دولارا.