باقل من 9 دولارات.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 66.78 دولاراً خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر كانون الثاني بأقل من 9.18 دولاراً عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (75.96 ) دولاراً، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في احصائية نشرت على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغت 309 آلاف و529 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 66.78 دولاراً"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 21 مليون دولار".

وتلقى الأردن في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي، ليتم إيقافها في شهر آب، ولتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني، مبينة أنها بلغت 101 مليون و 245 الفا و 95 برميلاً، بإيرادات بلغت 7.690 مليارات دولار .