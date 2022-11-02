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باقل من 11 دولارا للبرميل.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-02T05:39:44+0000
باقل من 11 دولارا للبرميل.. العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر  

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، اليوم الثلاثاء، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 77.33 دولاراً خلال تشرين الأول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر تشرين الاول بأقل من 10.98 دولارا فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (88.31 ) دولاراً، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في أحدث احصائية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الاول الماضي بلغت 342 الف و800 برميل"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 11 الف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 77.33 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26 مليونا و508 ألآف  و724 دولارا".  

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط  2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول، مبينة انها بلغت (104) مليونا (831) الفا و( 120 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.258) مليار دولار" .

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