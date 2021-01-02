باشماخ الكوردستاني يتصدر المنافذ الحدودية مع ايران بحجم الترانزيت

شفق نيوز/ أعلنت منظمة إدارة الطرق والشحن البري الإيرانية، يوم السبت، أن منفذ باشماخ المشترك مع إقليم كوردستان العراق، كان الأكثر نشاطاً في ترانزيت السلع.

وقال مدير الترانزيت والشحن الدولي في المنظمة الايرانية، جواد هدايتي، في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن المنافذ البرية الإيرانية شهدت زيادة في حجم خروج الشاحنات بنسبة 49% في الشهر الايراني المنتهي 20 ديسمبر/كانون الثاني 2020.

وبين أن حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ بلغت 159 ألفاً و996 شاحنة في الشهر المذكور ما يعكس طفرة في هذا المجال، مضيفا ان من بين هذا الحجم نحو 37 الف شاحنة كانت تشحن سلعا تصديرية، و10 الاف شاحنة واردات، و7500 شاحنة ترانزيت.

واوضح هدايتي أن منفذ بازركان الحدودي مع تركيا تصدر القائمة من حيث الصادرات والواردات، تلاه معبر جلفا المشترك مع أرمينيا من حيث الواردات، فيما حل منفذ آستارا مع آذربيجان ثالثا من الناحية التصديرية.

وأشار الى أن منفذ باشماخ المشترك مع إقليم كوردستان كان الانشط من حيث ترانزيت السلع، تلاه دوغارون المحاذي لافغانستان.

واكد هدايتي أن المنافذ الحدودية مع العراق وافغانستان كانت الاعلى من حيث تبادل مرور الشاحنات.