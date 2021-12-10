باسم خشان يتهم "ماستر كارد" بسرقة أموال العراقيين

شفق نيوز/ بغداد اتهم النائب السابق في البرلمان العراقي باسم خشان، يوم الجمعة، شركة "ماستر كارد" بسرقة أموال العراقيين.

وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "لم يكتف الفاسدون بسرقة أموال الشعب، جابوا حرامية من بلدان أخرى حتى يسرقون الباقي منها!".

وتابع بالقول، "لا تدفعوا فلسا لهذه الشركة التي تتفنن في سرقة أموالكم!. في كل دول العالم، الأفراد يحصلون على هدايا مع الكارد!".

وكان خشان يعلق على توجيه صادر من وزارة التربية إلى موظفيها في السماوة بغرض تجديد بطاقات "الماستر كارد".

ووفق التوجيه فإن على المراجع أن يدفع ١٠ آلاف دينار مقابل تجديد البطاقة ووفق الاتفاق المبرم بين الشركة ومصرف الرافدين المملوك للدولة العراقية.