باركليز: إغلاق هرمز سحب النفط العراقي من السوق وبرنت لن يهبط دون 100 دولار

شفق نيوز- بغداد

أبقى بنك باركليز، على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل خلال عام 2026، مشيراً إلى أن المخاطر الحالية تميل إلى دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع في ظل استمرار التوترات بالمنطقة.

وذكر البنك في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى سحب نحو 14 مليون برميل يومياً من النفط من الأسواق العالمية، بما يشمل إمدادات قادمة من العراق والسعودية والإمارات والكويت، ما تسبب بتشديد المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وأضاف أن نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية كانت تمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن مؤشرات المخزون النفطي تظهر عجزاً يتراوح بين 6 و8 ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها منذ عام 2020.

وأشار البنك إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز، حتى في حال حدوثها بشكل كامل، لن تعالج سريعاً نقص الإمدادات، إذ ستبقى المخزونات العالمية عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب رويترز، جرى تداول خام برنت قرب 105 دولارات للبرميل، وسط استمرار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق المضيق الذي يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العراقية والخليجية.