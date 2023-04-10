"بابل ليست سيئة لكنها تعاني".. وزير الإعمار يتعهد بتلبية طلب للمحافظ

شفق نيوز/ تعهد وزير الإعمار العراقي، يوم الإثنين، بتلبية طلب تقدم به محافظ بابل للنهوض بواقع المحافظة، مشيرا إلى أنها" ليست سيئة لكنها تعاني من نقص الخدمات".

وقال الوزير بنكين ريكاني في مؤتمر صحفي مشترك مع المحافظ وسام الجبوري عقده على هامش زيارته اليوم للمحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، "قمنا بجولة ميدانية على المشاريع في بابل"، مؤكداً ضرورة "النهوض بمستوى الواقع الخدمي للمحافظة بالإضافة إلى المرحلة الثانية لمشروع مجاري الحلة الكبير".

وأضاف أن "الحكومة المحلية طلبت إكمال مشروع مجاري الحلة وحل مشاكل المتعلقة بالمشاريع المتلكئة"، مؤكداً على "حل المشاكل المتعلقة بالمشاريع المتلكئة"،

وبين وزير الأعمار أن "محافظة بابل في تصنيفنا ليست سيئة جداً لكنها تعاني من نقص حاد في الخدمات بمركز المدينة والأقضية والنواحي"، لافتا إلى أن "المحافظة بحاجة لطرق متعددة وإدامة جسورها".

وأضاف وزير الاعمار والبلديات أن "محافظة بابل من المدن المهمة"، مؤكدا "سنتابع احتياجاتها بعد اجتماعات مهمة مع الحكومة المحلية".

من جانبه قال محافظ بابل، خلال المؤتمر، "قدمنا ورقة عمل للوزير وسيتم مناقشتها للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة"، موضحا "نتطلع لجهود استثنائية وعمل مشترك في مجال البلدية والخدمات والطرق والجسور".

وكان محافظ بابل وسام أصلان الجبوري قد استقبل بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الذي زار المحافظة، اليوم، للإطلاع على الواقع الخدمي وحاجة المحافظة من المشاريع.