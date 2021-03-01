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أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-01T10:45:27+0000
أنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد فيما ارتفعت بشكل طفيف في أقليم كوردستان، اليوم الاثنين (1 اذار 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم،    145200 دينارعراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 145250دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحه صباح الخميس الماضي  145350 ديناراً عراقياً.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا عن اسعار امس الاحد حيث بلغ سعر البيع 145100 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144800 دينار لكل مائة دولار امريكي

 

 

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