أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في تسعة أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1719.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو حزيران عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1717.50 دولار.

وأجل مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تبعات كوفيد-19 حتى يوم الخميس على الأقل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.17 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2361.08 دولارا. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1169.68 دولارا.