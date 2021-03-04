أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في تسعة أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1719.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو حزيران عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1717.50 دولار.
وأجل مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تبعات كوفيد-19 حتى يوم الخميس على الأقل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.17 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2361.08 دولارا. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1169.68 دولارا.