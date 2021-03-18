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أرتفاع طفيف بسعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-18T07:16:04+0000
أرتفاع طفيف بسعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145825 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية المركزية في بغداد 145850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145800 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

 

 

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