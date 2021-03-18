أرتفاع طفيف بسعر صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145825 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية المركزية في بغداد 145850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.
وكانت بورصة الكفاح المركزية سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 145800 دينار عراقي.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.