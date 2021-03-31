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إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T07:12:02+0000
إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 145100 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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