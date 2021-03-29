إرتفاع سعر صرف الدولار في بغداد وانخفاضه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي فيما سجلت بورصة الحارثية 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح امس الاحد 144600 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 144800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.