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ايران والإمارات تعاود تسيير رحلاتها الجوية مع العراق بعد استتباب الأمن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-31T09:41:36+0000
ايران والإمارات تعاود تسيير رحلاتها الجوية مع العراق بعد استتباب الأمن

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاربعاء، عودة شركات الطيران الإماراتية والايرانية  تسيير رحلاتها "بعد استتباب الامن".

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في "تنويه" ورد إلى وكالة شفق نيوز،  أنها "تبين للمسافرين عن عودة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية، (الإيرانية، وطيران الإمارات وطيران العربية) لمزاولة رحلاتها المجدولة وحسب المعتاد".

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي، إلى "عودة استتباب الأوضاع المحلية"، لافتة الى أنها "قامت باتخاذ عدة إجراءات من شأنها طمأنة الشركات العاملة ومعاودة أعمالها".

واتخذت السلطات العراقية، أول أمس الاثنين، قرارات أمنية بينها الانذار/ج، وحظر التجول، نتيجة اشتباكات اندلعت بين موالين للصدر وقوات امنية في المنطقة الخضراء ببغداد وعدد من المحافظات، لتعود الأمور إلى طبيعتها (أمس الثلاثاء)، بعد كلمة متلفزة للصدر دعا فيها أتباعه للانسحاب. 

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