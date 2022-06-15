ايران تعلن تسلمها 1.6 مليار دولار من العراق عن صادرات الغاز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الايرانية، يوم الأربعاء، استلام 1.6 مليار دولار من الحكومة العراقية كمستحقات عن صادرات الغاز المورد الى العراق.

وقال وزير النفط الايراني جواد اوجي بحسب الاعلام الحكومي الايراني، إن "البلاد استلمت 1.6 مليار دولار مستحقات متأخرة ازاء صادرات الغاز الى العراق".

وأمس الثلاثاء، تعهدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، بإكمال دفع ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد الى العراق خلال يومين فقط، تجنباً لتقليله او قطعه تماماً.

وقال إعلام الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تبذل امكانياتها المتاحة كافة، لتكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، مسخرة جهود ابناءها لرفع الواقع الخدمي الى افضل مستوياته، وفي سبيل ذلك، إجتهدت وزارة الكهرباء ولفترة ليست بالقصيرة على توجيه خطابها الاعلامي للبرلمان وعناية الحكومة والرأي العام حول مسألة الإيفاء بمستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد لعام 2020 ، تجنباً لتقليل كمية الغاز المورد ، أو ربما قطعه بشكل تام، ودرء التبعات المترتبة على ذلك".

واضاف البيان، "اليوم تعلن الوزارة عن البدء بإجراءات الدفع التي ستكتمل خلال اليومين القادمين، علماً إن موضوع الالتزامات المالية تجاه الجارة إيران تعتبر من المشاكل المُرَحلة من قبل الحكومات السابقة، وقد تحملتها الحكومة الحالية، عبر التوجه نحو الاقتراض الداخلي لسداد الديون، التي لم تُدفع بسبب شحة التخصيصات المالية، الناتجة عن عدم إقرار الموازنة لذلك العام".

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي وقت سابق أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات، فيما أكد اتفاق الوزارة مع الجانب الإيراني على تزويد البلاد بـ50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.