ايران تصدر الى العراق ما قيمته 4.5 مليار دولار خلال خمسة أشهر

شفق نيوز/ اعلن مدير عام منظمة تنمية التجارة لغرب آسيا في إيران عبدالامير ربيهاوي، اليوم السبت، أن بلاده قامت بتصدير ما يزيد قيمته عن 4.5 مليار دولار إلى العراق خلال 5 أشهر من العام الحالي (العام الايراني يبدأ في 21 آذار)، وهو ما يمثل نموا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونقل تقرير لموقع ايلنا الإيراني، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن ربيهاوي قوله ان "العراق جارة استراتيجية لبلادنا. ويبلغ حجم التجارة السنوية بين إيران والعراق نحو 10 مليارات دولار. وفي 5 أشهر من العام الجاري بلغت تجارة البلاد نحو 4.8 مليار دولار، بلغت قيمة الصادرات منها أكثر من 4.5 مليار دولار".

وأضاف ربيهاوي "إن حجم الصادرات إلى العراق ارتفع بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.55 مليار دولار"، معربا عن الامل "أن نصل إلى الرقم القياسي 10 مليار دولار في الـ6 أشهر الثانية".

وأوضح ربيهاوي أن صادرات إيران إلى العراق تضم الغاز السائل وقطاعات الحديد والسلع البتروكيماوية بأنواعها ومواد البناء والمواد الغذائية"، لافتا إلى أن "أغلب البضائع المستوردة من العراق هي خردة الحديد والألومنيوم وبعض المنتجات النفطية".