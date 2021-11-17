ايران تريد مضاعفة التبادل التجاري مع العراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، يوم الاربعاء، على ضرورة توسيع التبادل التجاري مع العراق إلى الضعف.

وقال صفري خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الايرانية، انه يجب حل المشاكل الحدودية مع العراق لتوسيع التبادل التجاري بما يصل إلى ضعف حجم التبادل التجاري الحالي، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وقدم صفري خلال الاجتماع تقريرا عن زياراته الأخيرة إلى بغداد واقليم كوردستان بهدف تحديد وإزالة العقبات التي تعرقل تطوير العلاقات الاقتصادية وشدد على إمكانية توسيع التجارة بين البلدين بما يصل إلى ضعف حجم التبادل الحالي بعد حل المشاكل الحدودية القائمة.